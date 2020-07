EXCLUSIV! Razvan Lucescu, pozitie CATEGORICA in conflictul FCSB vs. CSA: “Steaua e numai una!”

Lucescu Jr. nu a lucrat cu Gigi Becali, insa a avut parte de alte experiente interesante de-a lungul carierei de antrenor.

Razvan Lucescu a fost antrenorul Rapidului in perioada in care giulestenii reuseau sa ajunga in sferturile Cupei UEFA si sa castige Cupa Romaniei. Din Cupa UEFA, erau eliminati chiar de catre rivalii din Ghencea, dupa doua egaluri. Discutiile care au aparut la cativa ani distanta pun la indoiala identitatea echipei care a evoluat in acel sfert impotriva Rapidului. Foarte multi suporteri care au mers alaturi de CSA Steaua sustin ca echipa de atunci nu era Steaua, intrucat instanta a decis in 2014 ca echipa lui Becali s-a numit ilegal Steaua incepand cu 2003.

"Steaua este una singura, nu pot fi mai multe. Chiar daca vor altii sa faca taraboi, sa creeze scandaluri, sa isi apere interesele personale, Steaua ramane una. Iar aceasta echipa de acum, FCSB, este Steaua", a spus Razvan Lucescu la Pro X.

Antrenorul a povestit si experientele sale in relatia cu patronii pentru care a lucrat.

"Nu stiu ce sa zic despre domnul Becali, n-am avut prilejul sa lucrez cu el. Dar am trecut prin alte experiente foarte interesante si toti patronii m-au ajutat sa evoluez. Mi-am spus ca daca sunt acolo sa lucrez cu ei, trebuie sa gasesc variantele care sa ma duca spre victorie. Toate experientele m-au ajutat sa trec peste frustrari, critici deosebite, m-au intarit.

Am avut patroni care schimbau 3-4 antrenori pe an. Castigam meciuri acasa cu 3-0 sau ne calificam in finala Cupei si aveam sedinte dupa 1 noaptea. Cu domnul Neculae de la Brasov, Copos, Ivan Savvidis (n.r. patronul de la PAOK Salonic)", a adaugat fostul antrenor al Rapidului.

Razvan Lucescu a fost si selectionerul nationalei Romaniei intre 2009 si 2011.