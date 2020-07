EXCLUSIV! Razvan Lucescu a dezvaluit care a fost motivatia lui sa obtina performanta europeana cu Rapid din 2006: "Pentru mine a fost acel exemplu ca se poate"

Razvan Lucescu a vorbit despre parcursul fantastic al Rapidului in Cupa UEFA din 2006.

Rapid a reusit sa ajunga pana in sferturi, acolo unde s-a inalnit cu Steaua. In final, echipa patrona de Gigi Becali avea sa ajunga pana in faza semifinalelor. Antrenorul roman a dezvaluit ca principala lui motivatie a fost parcursul Stelei european din anul precedent.

"Eu imi aduc aminte ca a fost cu un an inainte, dubla Steaua-Valencia, in primavara. Era luna februarie si a fost calificarea Stelei in optimi. Pentru mine a fost o chestie asa de ambitie si de motivatie pentru viitor si chiar am discutat cu jucatorii sa luam exemplul Stelei, pentru ca anul viitor sa depasim faza grupelor si sa ajungem cat mai departe in Europa. Asa a si fost. O competitie intre doua echipe ale noastre, care a dus la momentul respectiv fotbalul romanesc la alt nivel. Pentru mine a fost acel exemplu ca se poate, a fost exemplul de urmat, de acolo am pornit, avand in vedere ca printr-o pregatire foarte buna, printr-un grup unit. Putem sa reusim ceva foarte spectaculos in Europa si pana la urma e cea mai importanta performanta din instoria Rapidului. Cei care am participat in acele momente suntem foarte multumiti", a declarat Razvan Lucescu pentru PRO X.