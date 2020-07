Razvan Lucescu a dat verdictul in cazul fotbalului romanesc: "Nu exista acel sacrificiu!" Capitolul la care suferim cel mai tare

Razvan Lucescu a vorbit despre situtia actuala din fotbalului romanesc.

Antrenorul roman a rememorat parcursul fantastic al Rapidului din Cupa UEFA, acolo unde a fost eliminata in sferturi de Steaua, in 2006.

El considera ca pricipala problema a fotbalului actual din Romania este mentalitatea jucatorilor.

"Fotbalul romanesc a avut talente. Problema a fost undeva la educatie, la modul de a creste. Centrele de copii si juniori au avut mereu jucatori. Noi cred ca aici suferim foarte tare, la o lipsa a mentalitatii putenice, dupa revolutie in prima parte a anilor 1990, jucatorii care veneau, erau crescuti cu dorinta de afirmare, o alta mentalitate. Incet, incet, aceasta s-a stins.

Dupa generatia lui Hagi, Popescu, Sabau. Dupa Chivu, Mutu, talente extraordinare, jucatori care au evoluat la potential maxim. Dupa aceasta perioada a Stelei si a Rapidului. Cred ca la fel a gandit si Dinamo, imediat dupa cele doua si Dinamo a intrat pe un drum bun, s-a calificat in Europa. Iar dupa lucrurile au inceput sa merga din ce in ce mai rau. Si socitatea noastra se indreapta intr-o directie gresita, pentru ca fotbalul reflecta ce este in societate. Nu mai vad mentalitatea aia corecta, educata. Lucruri corecte pentru a face performanta cu incredere. Foarte usor se abandoneaza, foarte usor se vrea sa se ajunga in top. Nu exista acel sacrificiu", a declarat Razvan Lucescu pentru PRO X.