Presa din Italia anunță că Nicolae Stanciu va începe din primul minut în duelul Bologna - Genoa, programat sâmbătă, 20 septembrie, ora 16:00, pe ”Stadio Renato Dall’Ara”.



Confruntarea contează pentru etapa a 4-a din Serie A și e una crucială pentru formația lui Patrick Vieira, care a adunat doar două puncte după trei meciuri.



Nicolae Stanciu, titular în Bologna - Genoa



Genoa a remizat cu Lecce (0-0) și Como (1-1) și a pierdut cu Juventus (0-1). Cu doar două puncte, echipa lui Dan Șucu e pe locurile din coada clasamentului.



Antrenorul Patrick Vieira mizează pe Nicolae Stanciu ca „trăgaci” în ofensivă. Românul l-a depășit pe Malinovskyi în lupta pentru un loc de titular, iar presa italiană a anunțat deja că Stanciu va fi „creierul” echipei.



Bologna, cu Vincenzo Italiano pe bancă, are și ea un start modest: o victorie cu Como (1-0) și două înfrângeri identice, 0-1, cu Roma și Milan.



Echipe probabile: