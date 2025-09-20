Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară de la ora 18:45 într-un meci care va conta pentru etapa cu numărul 10 din sezonul regulat al Superligii României.



Ovidiu Robu va fi la ”centru”, ajutat de tușierii Daniel Mitruți și Cristian Ilinca. La VAR au fost delegați Viorel Flueran și Vasile Marinescu, în timp ce Bogdan Dumitrache va fi arbitrul de rezervă, iar Augustus Constantin, observatorul partidei.



FC Argeș - ”U” Cluj, LIVE TEXT de la 18:45 | Meci tare în Trivale



FC Argeș se află pe locul cinci în clasament cu 16 puncte obținute după nouă etape disputate în sezonul regulat. Cinci victorii, o remiză și trei eșecuri au înregistrat până acum piteștenii.



”U” Cluj se situează pe a opta poziție în clasament cu 13 puncte. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a câștigat trei meciuri, la care s-au adăugat patru remize și două eșecuri.

Cum arată clasamentul

