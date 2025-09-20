Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară de la ora 21:00 la Galați, pe Stadionul ”Oțelul”. Confruntarea va conta pentru etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României.



Horațiu Feșnic a fost delegat la ”centru”. El va fi ajutat de tușierii Valentin Avram și Alexandru Cerei. La VAR vor asista Cătălin Popa și Romică Bîrdeș. Lucian Rusandu va fi arbitrul de rezervă, iar Andrei Ioniță, observatorul partidei.



Oțelul Galați - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 21:00 | Meci greu pentru Mirel Rădoi



Universitatea Craiova e prima clasată cu 23 de puncte. După nouă etape, oltenii au bifat șapte victorii, la care s-au adăugat două remize. Echipa din Bănie nu are nicio înfrângere până acum!



De cealaltă parte, Oțelul Galați se situează pe poziția a 10-a cu 10 puncte. Trupa lui Laszlo Balint a consemnat două rezultate pozitive, patru de egalitate și trei înfrângeri.



Cum arată clasamentul

