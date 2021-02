"It's Ibrox, baby!" UEFA si-a amintit de meciul FABULOS facut de Ianis Hagi cu Braga! Ce au postat pe pagina oficiala

Ianis Hagi s-a facut remarcat pentru prima data in tricoul lui Rangers intr-un meci cu Braga.

In mansa tur a '16'-imilor de finala din sezonul trecut de Europa League echipa antrenata de Steven Gerrard era condusa pe teren propriu de Sporting Braga cu scorul de 2-0.

Intrat in minutul 67 pe teren, Ianis a schimbat complet jocul si a adus victoria lui Rangers, marcand o 'dubla'. Dupa meci, internationalul roman a dat un interviu prin care va ramane mult timp in memoria fanilor scotieni, vorbind despre atmosfera senzationala de pe Ibrox Park.

"E uimitor. It's Ibrox, baby. E diferit fata de orice stadion.E un vis devenit realitate. Pe Ibrox chiar se intampla lucruri minunate", a declarat Ianis Hagi dupa victoria echipei sale cu scorul de 3-2 in fata portughezilor.

La implinirea unui an de la acea seara memorabila de pe Ibrox, UEFA a tinut sa reaminteasca aportul decisiv pe care Ianis Hagi l-a avut in acea victorie si implicit la calificarea in optimi.

"Ianis Hagi a fost cel care a impulsionat revenirea lui Rangers impotriva celor de la Braga acum un an", a transmis UEFA pe Twitter.