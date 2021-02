Anunt de ULTIMA ORA facut de Becali despre plecarea lui Morutan! Suma RECORD pe care o cere in schimbul mijlocasului: "Sub pretul asta nu il dau!"

Dupa ce l-a vandut pe Man la Parma pentru 13 milioane de euro, Becali poate da o noua lovitura pe piata transferurilor.

In presa din Turcia a aparut recent o stire potrivit careia Fatih Terim il doreste pe Olimpiu Morutan la Galatasaray. Informatia a fost confirmata de Giovanni Becali, care a dezvaluit ca a fost cautat in urma cu mai multe luni de oficiali de la echipa turca pentru a le oferi informatii despre mijlocasul de 21 de ani.

Gigi Becali a dezvaluit insa ca turcii nu i-au facut inca nicio oferta concreta in schimbul fotbalistului venit in 2018 de la Botosani. Mai mult, finantatorul FCSB-ului a explicat ca nu doreste momentan sa il cedeze pe Morutan si ca va cere o suma foarte mare pentru noua sa vedeta.

"Nu scad niciun pret, iar cine il vrea pe Morutan trebuie sa stea cu mine de vorba de la 15 milioane de euro. Sub pretul asta nu il dau nimanui. Galata nu mi-a facut nicio o oferta concreta. Asa ca au intrebat pe la Giovanni sau pe la unul si altul este alta problema. Insa turcii nu mi-au trimis vreo oferta asa cum a facut Parma pentru Dennis Man.

Oricum, Morutan trebuie sa mai aiba rabdare. Eu vreau sa castigam campionatul cu el in echipa. Multi oameni imi spun sa ii dau numarul 10, dar o sa vina si timpul asta. Inca este Tanase la echipa. Acum nu o sa joace ca am inteles ca este accidentat", a spus Gigi Becali potrivit ProSport.

Olimpiu Morutan a jucat in acest sezon in pozitia de mijlocas central intr-un sistem 4-3-3 folosit de Toni Petrea si a avut evolutii foarte apreciate, reusind 4 goluri si 10 pase decisive in 18 meciuri de Liga 1.