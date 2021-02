Este Naomi Osaka urmatoarea Serena Williams? Performanta ISTORICA bifata de japoneza: in toata Era Open, doar Monica Seles si Roger Federer au mai reusit asta

Naomi Osaka are un palmares imaculat in toate cele patru finale de Grand Slam jucate pana acum.

Performanta istorica reusita de Naomi Osaka, prin castigarea celui de-al patrulea titlu de mare slem al carierei. Japoneza a devenit doar a treia jucatoare din Era Open care castiga primele patru finale de Grand Slam in care s-a calificat; doar Monica Seles si Roger Federer au mai semnat aceasta performanta, noteaza jurnalistul american Ben Rothenberg.

Osaka a castigat primul Grand Slam in 2018, la New York, titlu urmat imediat de primul trofeu obtinut la Melbourne, la inceputul anului 2019. Dupa patru participari consecutive in turneele de mare slem, in care optimile de finala au reprezentat cea mai buna performanta, Naomi a incheiat sezonul 2020 cu un nou titlu in SUA, prin care a conturat o noua 'dubla' pe axa New York-Melbourne, la fel ca in 2018-2019.

Rezultatele japonezei Naomi Osaka in finalele de Grand Slam



6-2, 6-4 cu Serena Williams (US Open 2018)

7-6, 5-7, 6-4 cu Petra Kvitova (Ausralian Open 2019)

1-6, 6-3, 6-3 cu Victoria Azarenka (US Open 2020)

6-4, 6-3 cu Jennifer Brady (Australian Open 2021)

La doar 23 de ani, Naomi Osaka poate incepe sa viseze la depasirea recordurilor all-time in ceea ce priveste performantele semnate in turneele de mare slem, dar Mats Wilander considera ca este foarte greu de spus, in momentul de fata, daca nipona este capabila sa ajunga aproape de Serena Williams, jucatoare cu 23 de titluri de Grand Slam.

"Ar trebui sa se gandeasca sa ajunga la 5, apoi la 10, 15 titluri si asa mai departe," a afirmat Mats Wilander in exclusivitate pentru Eurosport. Osaka va urca pe locul 2 in clasamentul WTA, incepand de luni, si va avea un avans notabil, de 930 de puncte in fata Simonei Halep.

Players to win their first four Slam finals in the Open era (since 1968): Monica Seles Roger Federer Naomi Osaka That’s the whole list.#AusOpen — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) February 20, 2021