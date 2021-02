Dezvaluiri FABULOASE facute de Eric din perioada petrecuta in Ucraina: "Patronul era ca Becali! Avea patru bodyguarzi inarmati in birou!" Cum a jucat un meci dupa ce a baut trei zile non-stop

Eric de Oliveira a revenit recent la Gaz Metan Medias, echipa la care a venit prima data in Romania.

Mijlocasul ofensiv de 35 de ani a povestit care a fost cea mai grea perioada din cariera sa. Brazilianul a plecat in 2011 de la Gaz Metan la Karpaty Lvov din postura de jucator liber de contract.

Eric a dezvaluit ca, desi se antrena foarte bine si era intr-o forma foarte buna din punct de vedere fizic, nu i s-a acordat nicio sansa in Ucraina, motiv pentru care a intrat in depresie si a avut probleme mari cu alcoolul.

De asemenea, brazilianul care a mai jucat in Romania la Pandurii, Viitorul si Voluntari a povestit si despre stilul non conformist pe care il avea patronul echipei, pe care l-a comparat chiar cu Gigi Becali.

"A fost ciudat oricum. Ma antrenam, faceam tot ce trebuia, eram bine cu kilogramele. Mi-au zis: Pregateste-te ca joci!. Aveam meci chiar cu Sahtior. M-am pregatit, chiar am si jucat la echipa a doua 45 de minute. Cand s-a facut lotul pentru meci, eu nu eram. Etapa viitoare, impotriva lui Cernat, Mazilu si Soava la Arsenal Kiev…Pregateste-te ca joci!…M-am pregatit, eram totul bine, si iar n-am fost in lot. Asa a fost din august pana in decembrie.

Am fost sa vorbesc cu presedintele. Ne inchidea telefonul, ni-l oprea afara, mai erau si patru bodyguarzi inarmati in birou. Mi-a zis in decembrie, atunci: Eu vreau sa te intorci si sa te pregatesti si sa joci.

Eu invatasem unele cuvinte, incepusem sa si beau. Era sa intru in depresie, n-aveam bani sa-mi intretin copiii. Socrii m-au ajutat. Era traducator in birou, dar eu ziceam pe ucraineana. Nu-l lasam sa vorbeasca…Ca ma bagi in ultimul meci sau nu, oricum plec. N-am nevoie de banii vostri, bag memoriu la FIFA si plec. Nu venisem sa-i fur, eu venisem sa joc. Aveam sapte goluri la echipa a doua.

N-aveam niciun ban, nimic! Dupa trei zile mi-au virat 100.000 de euro si mi-a zis presedintele ca trebuie sa ma intorc dupa pauza. M-am intors, dar s-a intamplat la fel… Am mai stat sase luni si gata.

Era un Becali, el facea echipa, el facea tot. Nu stiu ce s-a intamplat. Am jucat vreo doua-trei meciuri la rand, toti suporterii si toata presa vorbeau despre mine si colegii din echipa imi spuneau ca o sa-mi rupa picioarele daca mai vin la antrenament.

Am baut mult atunci. Cand m-am intors atunci din Brazilia, am baut trei zile incontinuu. Am plecat asa la un meci amical, am dat trei goluri si doua assisturi. Eram beat total. Beat, beat. Lucas Perez glumea si-mi zicea sa vin numai beat. Nu eram eu, pur si simplu", a povestit Eric pentru Gazeta Sporturilor.