OFICIAL Absențe uriașe la Real Madrid pentru returul cu Benfica. Anunțul spaniolilor

Absențe uriașe la Real Madrid pentru returul cu Benfica. Anunțul spaniolilor Liga Campionilor
Real Madrid - Benfica e miercuri seară, de la ora 22:00.

Real MadridChampions Leaguearbeloa
Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Santiago Bernabeu” în returul play-off-ului pentru optimile UEFA Champions League. În tur, echipa pregătite de Alvaro Arbeloa s-a impus cu 1-0.

Tot în tur, ”centralul” Francois Letexier și-a încrucișat brațele într-un ”X”, activând protocolul anti-rasism al UEFA, după ce Vinicius l-a acuzat pe Gianluca Prestianni de rasism.

Prestianni a fost suspendat, ulterior, de UEFA. Cazul încă se judecă, dar argentinianul tot nu va juca împotriva lui Real Madrid în retur

Absențe uriașe la Real Madrid pentru returul cu Benfica. Anunțul spaniolilor. Șase jucători sunt OUT

Real Madrid se confruntă însă acum cu alte probleme. Șase jucători vor absenta de la returul cu Benfica, printre care și Kylian Mbappe, care s-a adăugat listei indisponibililor cel mai recent. 

Jude Bellingham, Dani Ceballos, Eder Militao, Dean Huijsen, Kylian Mbappe și Rodrygo sunt cei pe care Arbeloa nu se va putea baza pe ”Santiago Bernabeu”.

Real Madrid a publicat astăzi lotul pentru meciul cu Benfica.

Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
Șut, ce transformare după plecarea de la FCSB! Faza oferită în Emirate, magică!
Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
„Iți blestemai zilele” Poveste de cinci stele cu Victor Pițurcă: „Vărsai la fiecare antrenament”
Senatul a decis: Anul "Ilie Năstase", adăugat în calendarul românilor
Chivu, ce coșmar: ce a citit, la o zi după eliminarea din Liga Campionilor
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Dumitru Dragomir anunță viitorul lui Cristi Chivu la Inter pe fondul zvonurilor cu Diego Simeone

Thierry Henry, critic la adresa lui Cristi Chivu: „Are explicații de dat”
Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă
„Iți blestemai zilele” Poveste de cinci stele cu Victor Pițurcă: „Vărsai la fiecare antrenament”
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
Incredibil: Bănel Nicolță revine pe teren la 41 de ani! Prezentarea sa, oficială
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

