Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Santiago Bernabeu” în returul play-off-ului pentru optimile UEFA Champions League. În tur, echipa pregătite de Alvaro Arbeloa s-a impus cu 1-0.

Tot în tur, ”centralul” Francois Letexier și-a încrucișat brațele într-un ”X”, activând protocolul anti-rasism al UEFA, după ce Vinicius l-a acuzat pe Gianluca Prestianni de rasism.

Prestianni a fost suspendat, ulterior, de UEFA. Cazul încă se judecă, dar argentinianul tot nu va juca împotriva lui Real Madrid în retur

Absențe uriașe la Real Madrid pentru returul cu Benfica. Anunțul spaniolilor. Șase jucători sunt OUT

Real Madrid se confruntă însă acum cu alte probleme. Șase jucători vor absenta de la returul cu Benfica, printre care și Kylian Mbappe, care s-a adăugat listei indisponibililor cel mai recent.

Jude Bellingham, Dani Ceballos, Eder Militao, Dean Huijsen, Kylian Mbappe și Rodrygo sunt cei pe care Arbeloa nu se va putea baza pe ”Santiago Bernabeu”.

Real Madrid a publicat astăzi lotul pentru meciul cu Benfica.