Rapid a bifat primul transfer al verii! Un titular din playoff va ajunge in Giulesti

Rapid a facut primul transfer, dupa revenirea in Liga 1.

Stefan Ashkovski (29 de ani, FC Botosani) s-a inteles cu giulestenii. Acesta isi incheie contractul cu clubul moldav la finalul acestui sezon. Valeriu Iftime, finantatorul lui FC Botosani a anuntat plecarea fotbalistului, la DigiSport. Ashkovski a spus de mult timp ca vrea sa se transfere.

"Al Mawas ramane la noi, mai are un an de contract. Incerc sa ii prelungesc contractul. La fel fundasul Braun, vreau sa ii prelungesc contractul.

Ashkovski cred ca a semnat cu Rapidul. Nu i-am propus prelungirea. Pentru noi nu era bun, nu a avut eficienta la salariul lui. Voiam mai mult pe banda acolo, vom gasi un fotbalist cel putin la fel de bun”, a spus Iftime la DigiSport.

In 60 de meciuri jucate la FC Botosani, Ashkovski a marcat de 9 ori si a oferit 4 pase de gol. Avand o cariera plina de schimbari de echipe, Ashkovski a jucat in Macedonia, Serbia, Norvegia, Turcia, Olanda, Polonia sau Bulgaria, avand in cont cluburi precum Partizan, Fortuna Sittard sau Stromsgodset.