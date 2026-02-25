După 28 de runde, Universitatea Craiova este lider, cu 56 de puncte, urmată de Dinamo București și Rapid București, ambele cu câte 52 de puncte. În spatele lor se află Universitatea Cluj, cu 48 de puncte, și CFR Cluj, cu 47.

Ultimul loc de play-off este ocupat de FC Argeș, cu 46 de puncte, în timp ce FCSB este abia pe locul 7, cu 43 de puncte, și depinde de un final perfect, dar și de pași greșiți ai rivalelor.

Victor Pițurcă știe cine câștigă Superliga! A numit două echipe

În acest context, Victor Pițurcă este convins că lupta pentru titlu se va da, în principal, între Craiova și Dinamo, mai ales dacă FCSB și CFR Cluj nu vor reuși să prindă play-off-ul.

„Craiova e pe drumul cel bun. Obținând victoria cu FCSB, îi dau șanse că ar putea câștiga campionatul. Acum să vedem, fiindcă și ei clachează. Joacă bine un meci, două, apoi pierd de o manieră de nu-ți vine să crezi, cum a fost cu Farul.

Depinde cine va intra în play-off, dacă vor intra și CFR, și FCSB-ul. Dacă nu, eu ce văd, Universitatea Craiova cu Dinamo acum ar putea să se bată pentru campionat.

Cu Rapid, chiar dacă țin foarte mult la Gâlcă, jocul nu-mi spune nimic”, a declarat Pițurcă, potrivit iAMsport.ro.