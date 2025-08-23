Celta Vigo a plecat cu un singur punct din deplasarea de la Mallorca, scor 1-1, iar Ionuț Radu a fost din nou printre cei mai buni jucători ai echipei.

Portarul român, ajuns la 28 de ani, a bifat al doilea meci consecutiv ca titular și a impresionat până aproape de final.

Ionuț Radu, paradă după paradă în Spania!

Radu a avut trei intervenții decisive și a dat senzația că poate închide poarta. Din păcate pentru el, în minutul 87, fundașul Mateu Morey Bauza a reușit să-l învingă și să strice ceea ce putea fi un meci perfect pentru „tricolor”.

Chiar și așa, evoluția lui Ionuț Radu a fost apreciată. SofaScore i-a acordat nota 7,0, a patra cea mai bună din lotul Celtei, după Rueda (7,5), Sotelo (7,2) și Moriba (7,1).

Celta Vigo ocupă locul 13 în clasamentul La Liga, cu un singur punct, la egalitate cu Mallorca. Următorul meci al echipei lui Claudio Giraldez va fi pe teren propriu, contra lui Real Betis, unde Radu este așteptat din nou în poartă.

