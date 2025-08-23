Bournemouth – Wolves, Brentford – Aston Villa și Burnley – Sunderland, 17:00, LIVE pe VOYO

Bournemouth și Wolverhampton au început noul sezon cu înfrângeri și sunt în căutarea primelor puncte din această stagiune. Bournemouth a pierdut în prima rundă cu Liverpool, scor 2-4, în timp ce Wolves s-a încurcat cu Manchester City, scor 0-4.

În aceeași situație se află și Brentford și Burnley. În prima etapă din Premier League, Brentford s-a încurcat cu Nottingham Forrest, scor 1-3, iar Burnley a pierdut cu Tottenham, scor 0-3.

Aston Villa a remizat în prima rundă a campionatului Angliei, scor 1-1 cu Newcastle.

