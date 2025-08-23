Scoțienii au decis să își amâne partida de campionat din weekend împotriva celor de la Dundee United, pentru ca jucătorii să fie odihniți înaintea duelului decisiv de la București.

Fix ce FCSB nu voia să audă!

Decizia vine la câteva zile după remiza spectaculoasă din prima manșă, scor 2-2, meci în care FCSB a condus cu 2-0, dar Aberdeen a revenit pe final.

Conducerea clubului scoțian și staff-ul tehnic au considerat că este esențial ca echipa să se concentreze exclusiv pe calificarea în grupele Europa League.

Astfel, fotbaliștii din Scoția vor avea mai mult timp pentru refacere și pregătire tactică, în timp ce FCSB va intra pe Arena Națională după meciul de campionat cu FC Argeș.

Florin Gardoș a găsit cheia returului FCSB - Aberdeen

Florin Gardoș e de părere că FCSB va trece de Aberdeen în această dublă manșă și se va califica în faza ligii din Europa League.

Fostul fundaș al „roș-albaștrilor” și-ar dori să vadă un pressing sus făcut de FCSB în partida de pe Arena Națională, chiar dacă în meciul tur elevii lui Charalambous au abordat altă tactică.



„Cred că FCSB se va califica, a fost singurul meci din cele trei (n.r. Inter d'Escaldes, Shkendija, Drita) în care FCSB s-a apărat mai mult și a încercat un joc pe contraatac. Aș vrea să văd un pressing pe Arena Națională, cred că asta le-ar pune probleme scoțienilor”, a spus Florin Gardoș.

Partida FCSB - Aberdeen, din returul play-off-ului de Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:30 și va putea fi vizionată în direct la PRO TV și pe platforma VOYO.

