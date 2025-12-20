Ionuț Radu (28 de ani) a ajuns la al treilea meci consecutiv în La Liga fără gol primit, în confruntarea Real Oviedo - Celta Vigo 0-0, contând pentru etapa a 17-a din campionatul Spaniei.

Ionuț Radu, „clean sheet” în Real Oviedo - Celta Vigo 0-0

Radu reușise să mențină poarta echipei sale intactă și în victoriile cu 2-0 contra formațiilor Athletic Bilbao (acasă) și Real Madrid (deplasare).

Portarul naționalei se mai poate lăuda cu această performanță și în runda a 13-a din campionatul Spaniei, în Alaves - Celta Vigo 0-1.

Împotriva formației Real Oviedo, Ionuț Radu a răspuns pozitiv la toate cele trei șuturi trimise pe spațiul porții sale. Prin urmare, portarul Sofascore i-a acordat nota 7,1, printre cele mai bune de la Celta Vigo.

Horațiu Moldvan, din nou rezervă

Real Oviedo - Celta Vigo 0-0 ar fi putut fi un duel al portarilor români. Din păcate însă, Horațiu Moldovan a rămas din nou pe bancă.

Moldovan nu a primit nicio șansă de a evolua în La Liga în stagiunea curentă. El a fost introdus doar în meciul din Cupa Regelui, turul 1, pierdut în deplasare de Real Oviedo (2-4) cu Ourense (liga a 3-a spaniolă) după prelungiri.