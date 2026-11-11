Adus în Giulești în toamna lui 2024, după despărțirea de portughezii de la Famalicao, Dobre a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Posibila sa plecare l-a nemulțumit pe Marian Iancu, fostul patron al lui Poli Timișoara și un susținător declarat al Rapidului.

Marian Iancu: „Ce blestem pe alb-vișinii!”

Acesta a criticat conducerea clubului și deciziile staffului tehnic, despre care consideră că au afectat randamentul fotbalistului.

„Posibila plecare de la Rapid a jucătorului Dobre, cel mai valoros fotbalist din lot, exclusiv din cauza clubului și a administrației sportive, reprezintă garanția ratării obiectivului european și pentru acest an. Cea mai bună aripă dreaptă din campionat, odată cu plecarea lui Cordea de la CFR Cluj, a căzut victimă deciziilor neinspirate ale staffului tehnic, apărute odată cu venirea lui Moruțan, un jucător oscilant, mult mai slab decât Dobre în poziția de atacant lateral dreapta.

Dorința ca acesta din urmă să fie promovat în detrimentul lui Dobre l-a afectat pe cel din urmă, iar repoziționarea sa în zona centrală, lipsită de confortul și randamentul pe care le dădea banda dreaptă, l-a făcut să piardă atât echipa națională, cât și postul de titular în Giulești. Rapidul rămâne un club derapat de la logica unei echipe cu pretenții. Ce blestem pe alb-vișinii!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Fotbalistul a adunat 91 de meciuri în tricoul giuleștenilor, cu 31 de goluri și o pasă decisivă. Potrivit site-urilor de specialitate, cota sa de piață este de trei milioane de euro.

Rapid ocupă locul al treilea în Superliga, cu 31 de puncte după 15 etape, la două lungimi de Universitatea Craiova și Dinamo.