S-a discutat despre un eventual transfer la FCSB al fundașului lateral de la echipa națională, Tony Strata, fotbalistul celor de la Vitoria Guimaraes.

Bogdan Lobont și Robert Niță au comentat un eventual transfer al lui Tony Strata la FCSB

Crescut la Ajaccio, Strata este cotat la patru milioane de euro, conform Transfermarkt, și ar reprezenta o soluție de înlocuitor pentru veteranul Valentin Crețu. La emisiunea VOYO SPORT LIVE s-a vorbit despre un posibil transfer al lui Tony Strata.

Nici Bogdan Lobonț, nici Robert Niță nu cred că Gigi Becali ar trebui să investească o sumă mare pentru aducerea lui Tony Strata. De fapt, cei doi specialiști cred că FCSB ar trebui să urmeze ”rețeta Pădurariu” și să formeze un fotbalist din academie.

”Pădurariu e produsul lor, a fost împrumutat, a jucat în Liga 2, s-a întors și o face foarte bine la FCSB. Care e sensul cu pista Tony Strata la FCSB? De ce nu îți faci, la fel, un fundaș dreapta. La un moment dat Crețu se va lăsa, pregătești altul, urmând același proces ca și cu Pădurariu, e simplu! Era Radunovic bătut în cuie fundaș stânga. A venit Pădurariu fundaș stânga, lui Radunovic i s-a găsit altă poziție la mijlocul terenului unde pare că are un randament bun”, a declarat Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.

Robert Niță este de aceeași părere cu Lobonț. Oficialul lui Rapid mai spune că este greu de crezut că în acest sezon cineva i-ar putea lua locul lui Vali Crețu în flancul drept al apărării roș-albaștrilor.

”Cine a fost titularul postului de fundaș dreapta la FCSB în ultimii cini ani? Crețu! Au fost aduși tot timpul jucători ca titulari pe acea poziție? Au adus jucători pe bani, nu a venit nimeni gratis. A jucat tot Crețu! A dat randament Crețu în astea 15 meciuri sau nu? Pădurariu e under, dar joacă la același nivel cu Crețu?

Dacă Pădurariu e mai bun decât Crețu, înseamnă că au procedat bine cu Pădurariu, nu? Nu cred că ar trebui să facă o cheltuială și să aducă un titular acolo în momentul de față. Crețu și-a făcut foarte bine treaba acolo în primele 15 etape. Faci o investiție într-o poziție unde nu ai stat rău până acum anul ăsta cu Crețu. De aia a fost și chemat înapoi după acea discuție cu Tănase, cu Baciu. Dacă FCSB avea o altă soluție măcar să se apropie de nivelul lui Crețu, nu mai era chemat înapoi, pentru că oricum mai avea contract până la 31 decembrie și au fost o grămadă de discuții.

Poate nu au un alt jucător împrumutat la divizia B pe poziția de fundaș dreapta, dar poți să aduci un jucător promițător și până în vară să îl pregătești. Să îi mai dai un meci jucătorului pe care l-ai adus, un meci să joace Crețu, să mai faci schimbare în minutul 60-70, și ușor-ușor să îl introduci pe noul venit, iar în vară să iei o decizie. Dacă Crețu va juca cum a făcut-o în primele 15 etape, eu cred că nu el e jucătorul de care FCSB să se dispenseze”, a spus și Robert Niță.