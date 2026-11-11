De la liniștea Mănăstirii Moldovița, direct pe plaja Corbu. Concurenții MasterChef continuă aventura în afara bucătăriei, astăzi, de la ora 20:30!

De la liniștea Mănăstirii Moldovița, direct pe plaja Corbu. Concurenții MasterChef continuă aventura în afara bucătăriei, astăzi, de la ora 20:30! Stiri
SPORT.RO
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După o ediție desfășurată într-un loc încărcat de tradiție și spiritualitate, la Mănăstirea Moldovița, concurenții MasterChef au descoperit că liniștea nu este întotdeauna un aliat în bucătărie. Ediția de aseară a adus tensiuni între chefi și concurenți, reguli noi, pedepse neașteptate și schimbări de echipe care au dat peste cap întreaga strategie de gătit. Astăzi, show-ul continuă într-o altă locație exterioară.

TAGS:
Masterchef
Din articol

Pentru a respecta liniștea mănăstirii, Gina Pistol le-a interzis aseară concurenților să vorbească între ei. Însă adevărata agitație a început odată cu avantajele și „relele” pe care chefii au avut voie să și le facă reciproc. Uleiul și zahărul au dispărut din bucătăriile lui Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, iar lucrurile au escaladat rapid: după ce și-au „furat” concurenți, chefii au trecut la acuzații de încălcare a regulilor și chiar la schimbarea echipelor între Florin și Sorin. În tot acest haos, Giani a ajuns în mijlocul unui conflict cu chef Cătălin Scărlătescu, iar tensiunile dintre cei doi au crescut pe măsură ce proba se apropia de final.

După jurizare, echipa albastră, condusă de Florin Dumitrescu, și echipa verde, condusă de Sorin Bontea, au obținut cele mai multe voturi, în timp ce echipa roșie a intrat la testul sub presiune. Belinda, Nicoleta, Giani și Ramona s-au luptat pentru a rămâne în competiție. Cei patru au avut de pregătit un desert cu specific tradițional bucovinean, însă rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor chefilor. Ramona și Giani au avut cele mai slabe farfurii și au ajuns în fața eliminării. Într-un moment cu totul neașteptat, chiar înainte ca chef Cătălin Scărlătescu să anunțe verdictul, o măicuță de la Mănăstirea Moldovița a intervenit și i-a rugat pe chefi să nu elimine niciun concurent. Emoționați de gestul acesteia, cheﬁi au decis să le ofere încă o șansă, iar Ramona și Giani au rămas în competiție. „Amândoi să vă dați jos șorțurile și să o îmbrățișați pe măicuță”, a spus chef Cătălin Scărlătescu. Astfel, duelul s-a încheiat fără ca vreun concurent să părăsească MasterChef România.

Diseară, de la 20:30, la PRO TV, MasterChef se mută pe plaja Corbu!

Departe de agitația orașului, într-un decor în care turiștii caută soare, relaxare și libertate, concurenții vor avea o nouă provocare: să gătească pentru turiștii unui camping din Corbu. Gina Pistol îi avertizează încă de la început: „La mare, oamenii caută de obicei liniște, soare și libertate. MasterChef caută altceva: gustul ireproșabil. Gustul care impune tot mai multă competiție și lasă tot mai puțin loc de greșeală.”

Ce va tulbura peisajul aparent idilic de pe litoral, cum vor face față concurenții unei noi provocări în afara bucătăriei și cine va reuși să impresioneze prin preparatele sale, telespectatorii vor afla în această seară, de la 20:30, la PRO TV!

MasterChef România – Prinde gustul competiției!

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