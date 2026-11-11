De la liniștea Mănăstirii Moldovița, direct pe plaja Corbu. Concurenții MasterChef continuă aventura în afara bucătăriei, astăzi, de la ora 20:30!

Pentru a respecta liniștea mănăstirii, Gina Pistol le-a interzis aseară concurenților să vorbească între ei. Însă adevărata agitație a început odată cu avantajele și „relele” pe care chefii au avut voie să și le facă reciproc. Uleiul și zahărul au dispărut din bucătăriile lui Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, iar lucrurile au escaladat rapid: după ce și-au „furat” concurenți, chefii au trecut la acuzații de încălcare a regulilor și chiar la schimbarea echipelor între Florin și Sorin. În tot acest haos, Giani a ajuns în mijlocul unui conflict cu chef Cătălin Scărlătescu, iar tensiunile dintre cei doi au crescut pe măsură ce proba se apropia de final.

După jurizare, echipa albastră, condusă de Florin Dumitrescu, și echipa verde, condusă de Sorin Bontea, au obținut cele mai multe voturi, în timp ce echipa roșie a intrat la testul sub presiune. Belinda, Nicoleta, Giani și Ramona s-au luptat pentru a rămâne în competiție. Cei patru au avut de pregătit un desert cu specific tradițional bucovinean, însă rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor chefilor. Ramona și Giani au avut cele mai slabe farfurii și au ajuns în fața eliminării. Într-un moment cu totul neașteptat, chiar înainte ca chef Cătălin Scărlătescu să anunțe verdictul, o măicuță de la Mănăstirea Moldovița a intervenit și i-a rugat pe chefi să nu elimine niciun concurent. Emoționați de gestul acesteia, cheﬁi au decis să le ofere încă o șansă, iar Ramona și Giani au rămas în competiție. „Amândoi să vă dați jos șorțurile și să o îmbrățișați pe măicuță”, a spus chef Cătălin Scărlătescu. Astfel, duelul s-a încheiat fără ca vreun concurent să părăsească MasterChef România.