Ionut Radu, anuntat titular la Inter in meciul cu Udinese! Ce scriu italienii despre viitorul portarului roman la Milano

Ionut Radu ar putea fi titular la ultimul meci din acest sezon din Serie A.

Jurnalistii italieni anunta ca romanul se va afla in primul 11 al lui Inter pentru meciul cu Udinese, programat duminica, de la ora 16:00.

Potrivit Corriere dello Sport, Antonio Conte va face 6 schimbari in echipa de start dupa meciul cu Juventus, iar una dintre ele va consta in titularizarea lui Ionut Radu.

In ceea ce priveste viitorul portarului la Milano, italienii noteaza ca Inter s-ar fi inteles cu goalkeeper-ul Ugurcan Cakir de la Trabzonspor. Acesta se afla si in atentia lui Tottenham si Liverpool, fiind cotat la 20 de milioane de euro. Clubul turc ar fi cerut ca decizia asupra transferului sa fie luata dupa Euro 2020.

Ionut Radu a mai fost titular la Inter in acest final de sezon in victoria cu AS Roma, scor 3-1. Pentru prestatia din acea partida, Radu a fost notat cu 6 de catre jurnalistii de la TuttoMercatoWeb, care au scris ca goalkeeper-ul a avut cateva interventii bune, descurcandu-se bine, dar fara a excela.

Ultimul meci din aceasta stagiune pentru Inter, cel cu Udinese, este programat duminica, de la ora 16:00.