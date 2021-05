"Era ceva in aer, stiam si nu stiam ca voi juca. Astept sa mai vina sanse pentru mine!" Prima reactie a lui Ionut Radu dupa ce a jucat in premiera la campioana Inter

La o etapa distanta de momentul in care a devenit campion din punct de vedere matematic, Antonio Conte i-a oferit primele minute din acest sezon lui Ionut Radu.

Antrenorul Interului l-a introdus la pauza meciului cu Sampdoria, castigat de echipa din Milano cu 5-1.

Dupa joc, Radu a vorbit despre debutul sau in campania care i-a adus lui Inter primul titlu in Serie A dupa 11 ani.

"N-a fost un an deloc rau, as spune. Am asteptat un moment ca asta mult timp. Sunt printre atatia campioni, muncesc sa fiu ca ei", si-a inceput discursul goalkeeperul de 23 de ani.

"Ma simt mai bun in general. Am fost inspirat de agresivitatea si forta mentala care sunt esentiale la acest nivel. Munca staff-ului este fundamentala, de asemenea", a mai spus Radu.

Intrebat daca se astepta sa fie folosit, Radu a raspuns: "Stiam si nu stiam ca voi juca. Era ceva in aer. Am fost mereu pregatit, Am crescut timp de 8 ani la Inter si sper ca vor veni si oportunitatile pentru mine".

Radu nu mai aparase in niciun meci oficial de aproape un an si jumatate, de cand a plecat de la Genoa la Parma, la inceputul lui 2020. La Inter are o singura aparitie, in sezonul 2015-2016, cand a intrat intr-un meci contra lui Sassuolo.