Ionut Radu, prima aparitie la Inter in acest sezon! Emotii maxime: toti colegii l-au incurajat. A jucat dupa 1820 de zile in tricoul Interului

Radu a jucat primele minute din acest sezon in meciul cu Sampdoria.

Conte l-a trimis in teren in primul minut al reprizei secunde, cand scorul era deja 3-1 pentru Inter. Deja campioana, echipa din Milano n-a slabit ritmul pe finalul sezonului.

Radu a aparut la marginea terenului dupa pauza. Vizibil emotionat, romanul a fost incurajat de toti colegii care treceau pe langa el la revenirea de la cabine. Radu e al doilea goalkeeper al lui Inter, dar are sanse mici sa joace in fata capitanului Handanovic. Jocul cu Sampdoria, incheiat 5-1, a fost primul pentru portarul roman in tricoul Interului dupa 1820 de zile.

In cele 45 de minute pe care le-a petrecut pe teren, Radu n-a primit gol si a avut cateva interventii reusite. Prima data, a iesit bine in fata lui Balde, scapat spre poarta in minutul 50, apoi a rezolvat o centrare sutata trimisa in careul mic (54). In final, a prins si un sut venit chiar pe el.