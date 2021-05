Ionut Radu, dorit de doua echipe din Italia! Ar putea fi coleg cu Balotelli la echipa lui Silvio Berlusconi

Portarul roman are sanse foarte mari sa o paraseasca pe Inter in vara.

Chiar daca este campion cu echipa antrenata de Antonio Conte, romanul nu a evoluat in nici un meci in acest sezon, fiind rezerva lui Handanovic, care insa nu a avut probleme medicale si a fost preferat in permanenta in detrimentul lui Radu.

Presa din Italia vorbeste despre eventuala plecare a sa, iar printre formatiile care s-au aratat interesate se numara Hellas Verona, mai ales ca Inter vrea sa-l aduca de acolo pe Marco Silvestri, iar romanul ar putea fi inclus in afacere. O alta echipa surpriza care s-a inscris pe lista pentru serviile lui Radu este Monza, echipa patronata de Silvio Berlusconi, fostul sef de la AC Milan, care ii are in componenta pe Kevin Prince Boateng si Mario Balotelli.



Acestia se afla in lupta pentru promovare in Serie B, iar in cazul in care vor reusi sa patrunda in Serie A, intaririle vor fi necesare si Ionut Radu ar fi una din variantele la care s-au gandit sefii echipei, anunta jurnalistul Nicolo Schira.