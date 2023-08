GALERIE FOTO După lunga așteptare, iată prima convocare! Trei fotbaliști prezentați în exclusivitate de Sport.ro au fost, în sfârșit, chemați la echipa națională

Andres Sfait la Under 21, Paul Fleșeriu la Under 17 și Matthias Mal la Under 15 se numără printre noutățile verii la loturile României.