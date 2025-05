Pe 22 noiembrie 1996, puștiul Marius Niculae devenea unul dintre cei mai tineri debutanți din istoria Diviziei A când, la vârsta de 15 ani și 190 de zile, intra în repriza a doua a meciului lui Dinamo cu Farul Constanța, scor 5-2 pentru ”câini”.

Antrenorul de atunci al lui Dinamo era Cornel Dinu.

Cel care ulterior avea să devină ”Săgeată”, campion cu Dinamo în 2000, golgheter al României în 2001, campion al Portugaliei în 2002 și finalist în Cupa UEFA (actuala Europa League) în 2005 cu Sporting Lisabona, a rememorat într-un dialog cu Sport.ro începuturile carierei sale, una măcinată însă de accidentări.

”La 15 ani am jucat primul meu meci în Divizia A, cu Farul, atunci am și fost foarte aproape de gol la debut. Și, culmea, cu puțin timp înainte Dinamo jucase un amical, tot cu Farul, în care eu am reușit să marchez!

Da, eram dintre cei care mergeam la antrenamente cu cheia de gât și cu metroul.

Și țin minte ce foame aveam atunci, dar și apoi, o foame de fotbal, de performanță, vorbesc nu doar de mine, ci și de generația mea, o foame pe care acum nu o mai văd, din păcate, la generațiile actuale”, a explicat Marius Niculae pentru Sport.ro.