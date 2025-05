Cu doi fotbaliști români în echipă, mijlocașul Raul Andrei Perțea (Raúl) și fundașul Eduardo Valentino Corlat (Edu), Real Madrid Under-16 a câștigat titlul de campioană în Superliga Cadete.

Real Madrid, cu Raul Perțea și Edu Corlat, 26 de victorii și 1 egal în 27 de meciuri, golaveraj 94-9



În cele 27 de runde disputate până acum, echipa celor doi români a câștigat 26 de meciuri și a făcut un singur egal, cu un golaveraj monstru de 94-9!

”A fost, cred, cel mai bun sezon al meu de până acum. Am debutat cu gol la naționala Spaniei, la Real am câștigat titlul la Cadete și am făcut pasul la Juvenil, acum abia aștept sezonul următor!

Sper să luăm și celelalte două trofee care au mai rămas de acordat, plus turneul internațional la care cu echipa mea am trecut de faza grupelor”, a declarat Raul Perțea pentru Sport.ro într-un dialog facilitat de tatăl tânărului fotbalist.