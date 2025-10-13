Golul marcat de Virgil Ghiță în al cincilea minut de prelungiri a declanșat sărbătoarea pe Arena Națională și a atras imediat atenția UEFA, care a subliniat performanța "tricolorilor".



Victoria României, obținută la ultima fază a meciului, a pus capăt seriei perfecte a austriecilor în această campanie de calificare. Echipa antrenată de Ralf Rangnick nu pierduse niciun punct până la deplasarea de la București. Reacția forului continental a apărut la scurt timp pe site-ul oficial, unde s-a punctat exact acest aspect.



"Recordul de 100% (victorii) al Austriei în Grupa H s-a încheiat, după ce lovitura de cap a lui Virgil Ghiță, din prelungiri, le-a adus gazdelor (România) o victorie cu 1-0, la București", a notat uefa.com.



Un final de meci incandescent pe Arena Națională



În fața a aproape 40.000 de spectatori, echipa pregătită de Mircea Lucescu a făcut un joc curajos. După o primă repriză echilibrată, Austria a forțat la începutul părții secunde, dar portarul Ionuț Radu a avut o intervenție excelentă la șutul lui Sabitzer. "Tricolorii" au replicat tăios, iar Valentin Mihăilă a zguduit bara porții lui Schlager. Când meciul părea că se îndreaptă spre un rezultat de egalitate, Ianis Hagi a centrat perfect dintr-un corner, iar Virgil Ghiță, intrat pe parcursul reprizei secunde, s-a înălțat și a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap, aducând o victorie uriașă pentru România.



Pentru națională urmează două partide decisive în luna noiembrie. Pe 15 noiembrie, România va juca în deplasare cu Bosnia-Herțegovina, un meci pentru care Andrei Burcă va fi suspendat după ce a primit un cartonaș galben. Campania se va încheia pe teren propriu, pe 18 noiembrie, împotriva selecționatei din San Marino.

