Fundașul român a fost integralist în victoria echipei sale, 3-1 pe teren propriu contra celor de la Arminia Bielefeld, în etapa a 7-a din Bundesliga 2.



Virgil Ghiță, integralist în victoria cu Arminia Bielefeld



Meciul a început cu gol anulat pentru gazde, Kallman punctând în minutul 5, dar reușita a fost anulată de VAR pentru ofsaid. Până la urmă, oaspeții au deschis scorul prin Felix, în minutul 35, după o pasă decisivă a lui Momuluh.



Hannover a ratat egalarea înainte de pauză, Tomiak irosind un penalty în minutul 44. După revenirea de la cabine, formația lui Christian Titz a întors însă soarta partidei.



Chakroun a făcut 1-1 în minutul 53, Matsuda a adus avantajul două minute mai târziu, iar Tomiak, același jucător care ratase penalty-ul, a închis tabela la 3-1 în prelungiri, dintr-o altă lovitură de pedeapsă.



Ghiță, 7 din 7 în Bundesliga 2



Virgil Ghiță a fost integralist, a văzut un cartonaș galben în minutul 64 și a primit nota 7 din partea presei germane.



Românul are cifre excelente în acest start de sezon: a jucat în toate cele 7 etape, are un gol și o pasă decisivă și este evaluat la 2 milioane de euro pe Transfermarkt.



Hannover e acum pe locul 3 în Bundesliga 2, la egalitate de puncte cu primele două clasate, Darmstadt și Elversberg, și se luptă serios pentru promovare.

