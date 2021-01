Radu Dragusin, la un pas de semnarea unui nou contract! "Pentru el va fi bine, a demonstrat ca merita! Nu se multumeste cu putin"

Radu Dragusin a fost titular la Juventus in meciul din Cupa Italiei, contra celor de la Genoa.

Chiar daca s-a vorbit despre intentia unor cluburi de a-l transfera in perioada urmatoare, impresarul tanarului fotbalist a declarat ca Dragusin este foarte aproape de a semna prelungirea contractului cu campioana en-titre a Italiei.

Florin Manea a vorbit despre cum toate starurile lui Juventus ii sunt aproape romanului, ajutandu-l sa evolueze.

"E un vis ce se petrece acum cu Radu! E un baiat serios, cu capul pe umeri, nu cauta publicitate, e modest. Peste o saptamana voi dezvalui contractul cu Juventus. Pentru el va fi bine, a demonstrat, munceste, nu se multumeste cu putin. El este cel mai mare critic al sau.

Am vorbit cu el dupa meciul cu Genoa, spunea ba ca a gresit acolo, ba ca putea sa faca aia mai bine... Ati vazut cum s-a bagat cu capul in gheata adversarului, nu poti sa joci la nivelul acesta fara sacrificii. Inca are 17 ani, dar va ajunge foarte sus pentru ca are dorinta si caracter.

Toti de la Juve il ajuta, sunt nume imense, campioni mondiali, Baloane de Aur, este intr-o atmosfera buna. Stie si el ca e la o echipa cu pretentii mari. Toti care au plecat nu prea au rupt gura targului, de aceea i-am zis sa fie el exceptia de la regula, nu ca aceia care atunci cand dau de greu, zic ca nu mai pot si vor acasa", a declarat Florin Manea, potrivit Digisport.

Andrea Pirlo, antrenorul care l-a promovat la echipa de seniori pe Dragusin, a declarat dupa meciul din Cupa Italiei ca tanarul fundas roman este un jucator foarte interesant.

"Dragusin a debutat pentru noi in Champions League, apoi a mai jucat 20 de minute si in Serie A contra celor de la Genoa. E un jucator foarte interesant, care si-a demonstrat calitatile", a punctat tehnicianul, potrivit Football Italia.

Radu Dragusin a fost integralist in meciul din optimile Cupei Italia, incheiat cu scorul de 3-2 dupa prelungiri. In sferturile de finala ale competitiei, Juventus va infrunta Spal, intr-un meci programat pe 27 ianuarie.