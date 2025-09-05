Mijlocașul român a fost prezentat oficial joi, patru septembrie, sub privirile tatălui său, Gică Hagi, prezent la ceremonie.



Transferul vine într-un moment excelent pentru Alanyaspor, echipă care a intrat în pauza pentru meciurile internaționale după o victorie importantă cu Beșiktaș. Oficialii clubului au anunțat că Hagi junior a parafat o înțelegere valabilă pentru două sezoane, până în vara anului 2027.



"A făcut furori pe piața transferurilor!"



Mutarea a fost primită cu un entuziasm uriaș în presa din Turcia. Jurnaliștii de la publicația Hurriyet au notat că Alanyaspor "a făcut furori pe piața transferurilor" prin aducerea lui Ianis. Aceștia l-au descris pe fotbalistul român drept un "atacant experimentat", subliniind impactul pe care îl poate avea în angrenajul antrenorului Joao Pereira.



Ianis Hagi vine în Turcia după o perioadă petrecută la Glasgow Rangers, unde în 130 de meciuri a reușit 20 de goluri și 28 de pase decisive. Mijlocașul, care poate evolua și în banda dreaptă, are 47 de selecții la echipa națională a României, pentru care a marcat de 6 ori. De-a lungul carierei, a mai jucat pentru cluburi precum Fiorentina și Genk.

