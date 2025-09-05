Alex Musi, pregătit de România U21 - Kosovo U21: "Ei sunt arțăgoși, joacă dur, dar sigur luăm 3 puncte dacă vom fi motivați"

România U21 va debuta la Iași cu un duel împotriva naționalei din Kosovo, astăzi, de la ora 18:30, în direct pe Pro Arena și VOYO. Din grupa tricolorilor mai fac parte Spania, Finlanda și Cipru.



"Meciul cu Kosovo va fi greu pentru că ei sunt arțăgoși, agresivi. Joacă un fotbal dur, pe contraatac, dar noi trebuie să ne facem meciul nostru. Dacă vom ajunge motivați la meci, cu siguranță vom lua cele 3 puncte.



Au fost incidente la naționala mare, dar nu trebuie să ne gândim la asta. Trebuie să îi batem pe terenul de fotbal și atât. Trebuie să intrăm concentrați, indiferent că jucăm cu Kosovo sau Italia. Dacă începem cu dreptul, cu San Marino va fi și mai ușor", a spus Alexandru Musi, într-un interviu pentru PRO TV.

Musi: "Regret neconvocarea la EURO 2025, dar nu jucam foarte mult la FCSB"



Musi, care a împlinit 21 de ani în această vară, are deja 3 meciuri la naționala de tineret, însă nu a făcut parte din lotul lui Daniel Pancu la EURO 2025. Noul jucător al lui Dinamo spune că regretă acest aspect, însă înțelege decizia fostului selecționer, având în vedere că evolua destul de puțin la FCSB.



"Mă bucur că am fost selecționat la echipa națională. Asta arată faptul că am făcut meciuri bune la echipa de club. Sper să ajut echipa națională și să ne calificăm.



Aveam nevoie de încredere și de jocuri. Le-am primit și sunt fericit să mă regăsesc la echipa națională



Am depășit neconvocarea la EURO. Pot să spun că e un regret, dar nici nu pot să mă plâng pentru că nu jucam foarte mult. Acum s-a schimbat situația în bine. Chiar m-a ajutat experiența asta de la FCSB, o experiență OK. Acum sunt la rivală. Sper să-mi fac treaba bine, să ajut echipa și să fiu iar la naționala U21 sau la naționala mare.



Chiar m-am acomodat foarte bine la Dinamo și foarte repede. Dorința mea a fost să joc. Sunt mulțumit de ceea ce am realizat până acum, dar cu siguranță se poate și mai bine.



Avem presiunea din campania trecută, când România U21 a fost la EURO. Trebuie să o ducem din nou și să arătăm lumii că suntem în fotbalul mare. E o presiune constructivă. Trebuie să arătăm pe teren că suntem România, iar la final să plecăm la echipele de club cu capul sus", a mai spus Musi.



Lotul României U21 pentru meciurile cu Kosovo (5 septembrie) și San Marino (9 septembrie)



Portari



Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);



Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt), Mark Țuțu (UTA Arad);



Mijlocași

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Rareș Pop (Rapid);



Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).



Programul României U21 în preliminariile EURO 2027

