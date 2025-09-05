Giuleștenii se situează pe a doua poziție în clasament cu 18 puncte înregistrate în primele opt etape. Cinci victorii și trei remize a consemnat echipa de sub Podul ”Grant”.



Fotbalistul de la Rapid care l-a impresionat pe Marius Șumudică: ”E numărul unu!”



Marius Șumudică, antrenor care a preluat-o din mers stagiunea precedentă pe Rapid și și-a dat demisia înainte de ultima etapă, după un 0-4 cu CFR Cluj în play-off, a vorbit despre portarii de la Rapid.



Șumudică a explicat că Marian Aioani este mult mai potrivit în primul ”11” decât Franz Stolz, goalkeeperul austriac adus de la Genoa sub formă de împrumut.



”Eu v-am spus de când a început campionatul. Nu există termen de comparație între Aioani și Stolz (n.r. – cei doi portari de la Rapid). Diferența mare, Aioani este numărul 1.



Cu tot respectul pentru acel băiat, când Rapid a avut nevoie, a intrat, și-a făcut treaba.



Dar din punct de vedere al experienței, al jocurilor din primul eșalon, al jocului de picior, al ieșirilor pe centrări, al tot ce vreți, Aioani este peste el. Mult!”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.



Cum arată clasamentul din SuperLiga

