Echipă nouă pentru Horațiu Moldovan! Clubul care a intrat pe fir: „Undă verde pentru transfer”

Echipă nouă pentru Horațiu Moldovan! Clubul care a intrat pe fir: „Undă verde pentru transfer” Stranieri
SPORT.RO
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Horațiu Moldovan ar putea schimba din nou echipa în această vară. 

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Horatiu MoldovanPafosOmonia NicosiaAtletico Madrid
Din articol

După interesul campioanei Omonia Nicosia, o altă formație din Cipru a intrat în cursa pentru semnătura portarului român.

Potrivit presei cipriote, Pafos îl dorește pe internaționalul român și încearcă să profite de faptul că acesta nu intră în planurile lui Diego Simeone la Atletico Madrid.

„După accidentarea gravă suferită de Charalampos Kyriakidis, Pafos trebuie să transfere un nou portar, iar Moldovan se află pe lista sa. Portarul român de 28 de ani mai are un an de contract cu Atletico Madrid, însă nu se află în planurile de bază ale lui Diego Simeone pentru noul sezon, fapt care a dat undă verde pentru transferul său”, au scris jurnaliștii de la Meridian Sports.

Horațiu Moldovan este dorit de Pafos

Dacă mutarea se va concretiza, Horațiu Moldovan va fi coleg cu Vlad Dragomir la Pafos. Clubul cipriot caută de urgență un portar după accidentarea lui Charalampos Kyriakidis și plecarea lui Neofytos Michail la Universitatea Cluj.

În sezonul trecut, Moldovan a evoluat sub formă de împrumut la Real Oviedo, unde a bifat doar trei apariții.

Anterior, românul a impresionat la Sassuolo, contribuind la promovarea echipei în Serie A, însă italienii nu au activat clauza de transfer definitiv.

Transferat de Atletico Madrid de la Rapid în ianuarie 2024, pentru 800.000 de euro, Horațiu Moldovan nu a debutat într-un meci oficial pentru formația pregătită de Diego Simeone. 

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