Portarul român a fost integralist în eșecul suferit pe teren propriu, scor 0-4, cu Goztepe, în etapa a 7-a a campionatului Turciei. Eyupspor a rămas în inferioritate numerică încă din minutul 10, după eliminarea directă a lui Ahmed Abdullahi. Juan a transformat penalty-ul acordat oaspeților și a deschis scorul.

În repriza secundă, Andre Henrique a reușit un hat-trick, cu goluri în minutele 54, 59 și 76. Ultima reușită a venit tot de la punctul cu var, iar Eyupspor a pierdut cu 0-4.

Flashscore i-a acordat nota 6,1 portarului român pentru prestația sa.

20 de goluri încasate de la venirea în Turcia

Bilanțul echipei lui Horațiu Moldovan este unul dezastruos. De la venirea portarului român, Eyupspor a obținut o singură victorie, scor 2-1 cu Alanyaspor, formație la care evoluează Ianis Hagi. În celelalte șase partide, echipa a pierdut.

În total, Eyupspor a încasat 20 de goluri în primele șapte etape, dintre care 17 cu Moldovan pe teren. Cu doar două goluri marcate și trei puncte acumulate, formația turcă ocupă ultimul loc în clasament.