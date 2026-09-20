Echipa turcă Rizespor a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Goztepe Izmir, în etapa a 6-a din Super Liga turcă. Iustin Doicaru a înscris un gol pentru oaspeţi.

Primul gol în Turcia pentru Iustin Doicaru! Nota primită de „Noul Hagi”

Gazdele au deschis scorul la Izmir, prin Kurtulan, în minutul 2, iar oaspeţii au reuşit să egaleze, în minutul 70, cu golul lui Olawoyin. Intrat pe teren în minutul 58, Iustin Doicaru a înscris primul său gol pentru Rizespor, în minutul 80. Goztepe – Rizespor s-a încheiat însă 2-2, pentru că gazdele au marcat prin Bekiroglu, în al patrulea minut de prelungire.

Pentru evoluţia sa, Doicaru a fost notat cu 7,5 de sofascore. Rizespor e a 9-a în clasament, cu 10 puncte, iar Goztepe e penultima – a 17-a, având 3 puncte, scrie news.ro.