Cât timp a jucat la FCSB, Mihai Lixandru s-a obișnuit să fie în prim-plan, sub lumina reflectoarelor, profitând de faptul că a fost la cea mai populară formație din țară.

Gustul acru al petrodolarilor: plecarea de la FCSB l-a umplut de bani, dar l-a făcut și ciuca bătăilor

Transferul în Arabia Saudită, în august, a schimbat peisajul pentru românul de 25 de ani. Din toate punctele de vedere. Pe lângă faptul că a ajuns într-o țară mult diferită de România din punct de vedere cultural și religios, Lixandru a și descoperit cum e să fii la o formație... neimportantă pe plan local. Pentru că, realist vorbind, în Arabia Saudită, Al-Fateh, unde joacă acum fostul star al FCSB-ului, nu contează în fața granzilor Al-Hilal Riad, Al-Nassr Riad, Al-Ittihad Jeddah sau Al-Ahli Jeddah. De altfel, în ultimele sezoane, Al-Fateh a fost mai mereu o formație de mijlocul clasamentului în Saudi Pro League.

Din păcate pentru Mihai Lixandru, lucrurile s-au schimbat, odată cu sosirea sa la Al-Fateh. În rău!

Lixandru, om de bază la o echipă care nu bate pe nimeni

În vară, Al-Fateh a făcut o campanie de achiziții în care doi jucători aduși din România au fost „piesele de rezistență“. Vorbim despre Mihai Lixandru (FCSB) și Kennedy Boateng (Dinamo). Cei doi sunt acum oameni de bază într-o echipă care nu bate pe nimeni! Mai mult decât atât, Al-Fateh e ciuca bătăilor în Arabia Saudită. Bilanțul echipei, în primele nouă meciuri oficiale, spune totul: 0 victorii, 3 egaluri, 6 înfrângeri, golaveraj 4-18!

Inclusiv în ultima etapă din Saudi Pro League, Al-Fateh a fost spulberată cu Lixandru și Boateng în formula de start: 0-4 cu Al-Ahli Jeddah pe teren propriu.

După această serie de coșmar, Al-Fateh ocupă locul 16 din 18. Singura veste bună e că formația aflată pe 15, prima poziție care asigură rămânerea în Saudi Pro League, are tot trei puncte, la fel ca Al-Fateh.

Lixandru, salariu mare în Arabia Saudită

Revenind la Mihai Lixandru, consolarea sa, după acest parcurs de coșmar, e una financiară. Pentru că transferul la Al-Fateh i-a oferit un contract „gras“. La actuala sa echipă, românul câștigă în jur de 600,000 de euro pe an. În ultimul său sezon, la FCSB, mijlocașul de 25 de ani a încasat aproximativ 180,000 de euro.