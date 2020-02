Hagi s-a intors in tara dupa noaptea FANTASTICA a lui Ianis in Europa! "Ati plans la golurile lui Ianis?" Ce raspuns a dat

Gica Hagi a fost surprins de camere stergandu-se la ochi dupa golul de 3-2 marcat de Ianis in fata Bragai.

Hagi spune ca n-a plans: "Frigul e de vina!". :) 'Regele' a vorbit cu Gerrard inainte de meci despre situatia lui Ianis. HAgi crede ca fiul sau a ajuns la clubul perfect.

"E in forma, joaca bine, e fericit. Si-a gasit echipa ideala, clubul ideal, ii merge bine. Il vedeti pe el, vorbeste el, eu doar ma uit la el. Nu am plans, era frig, era frig. A facut un meci fantastic. Au intors rezultatul, dar Braga e echipa buna. Am vorbit cu Gerrard inainte de meci, nu dupa. Acum Ianis e al vostru, vorbiti cu el!", a spus Hagi.