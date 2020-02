UEFA, impresionata de Ianis Hagi! Romanul a fost inclus in echipa etapei din Europa League

Romanul a fost rasplatit de UEFA dupa prestatia fabuloasa.

Ianis Hagi a contribuit decisiv la revenirea lui Rangers contra celor de la Braga, scotienii castigand cu 3-2, dupa ce au fost condusi cu 0-2. Romanul a marcat 2 goluri pentru trupa lui Steven Gerrard.

In urma evolutiei impresionante, mijlocasul roman a fost inclus in echipa etapei din Europa League. Cel mai bun "prim 11" al mansei tur din saisprezecimile competitiei:



In plus, UEFA l-a nominalizat pe Ianis pentru titlul de cel mai bun jucator al rundei din Europa League. Fotbalistul roman a primit si cea mai mare nota(9) din meciul cu Braga, in publicatia The Scottish Sun.