Fanii care n-au prins bilet la meci au sarbatorit golurile lui Ianis Hagi in barul de langa Ibrox! Reactia absolut INCREDIBILA a fanilor dupa golul victoriei

Suporterii lui Glasgow Rangers au trait la intensitate maxima victoria cu Braga din Europa League.

Condusa cu 2-0, Rangers a revenit in partea secunda si s-a impus cu 3-2. Doua dintre goluri au fost ale lui Ianis Hagi. Fanii care n-au prins bilet la meci s-au bucurat in barul lui Rangers de langa arena. A fost explozie de bucurie in momentul golului de 3-2, marcat de Ianis din lovitura libera in minutul 82.



WELCOME TO THE PARTY ????⚪️???? pic.twitter.com/w9eE5fkesA — The Louden Tavern (@TheLoudenTavern) February 20, 2020