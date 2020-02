Presa din Italia critica DUR conducerea Fiorentinei pentru pierderea lui Ianis Hagi! "O decizie dezastruoasa!"

Ianis Hagi a facut meciul carierei in duelul cu Braga, marcand 2 goluri.

Fiorentina l-a dat afara pe Hagi in 2018 si s-ar putea sa regrete decizia. Ianis pare reinventat de Steven Gerrard la Rangers, evolutiile sale fiind mai bune de la meci la meci. Presa italiana ii critica dur pe oficialii Viola dupa meciul de aseara reusit de Hagi titrand ca decizia de a renunta la roman este una dezastruoasa.

"Plecarea lui Ianis Hagi este o decizie dezatsruoasa precum cea luata in cazul lui Ilicici inmultit cu doi! Dar era clar inca de la inceput!", scrie Corrierre dello Sport.

De asemenea, si Fiorentina News a scris despre Ianis: "Fiorentina a decis sa se desparta de Ianis prea devreme".

Ianis Hagi a ajuns la Fiorentina in 2016, de la Viitorul, insa a bifat numai 2 meciuri in Serie A. In 2018, el s-a intors la echipa tatalui sau.