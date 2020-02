"Intreaga mea familie a fost aici. Sper ca i-am facut mandri" Declaratia lui Ianis Hagi dupa evolutia fabuloasa din Europa! Ce a spus mijlocasul roman

Fotbalistul a reusit un meci spectaculos sub ochii familiei sale.

Ianis Hagi a avut o prestatie spectaculoasa in meciul de pe teren propriu impotriva celor de la Braga. Internationalul roman a marcat doua goluri fantastice pentru trupa lui Steven Gerrard. Evolutia impresionanta a lui Ianis Hagi a avut loc sub ochii familiei acestuia, care s-a aflat in tribune. Mijlocasul a declarat ca a fost foarte incantat de prezenta membrilor familiei sale la meci si spera ca i-a facut mandri.



"Pentru seri ca aceasta am venit la Rangers. Intreaga mea familie a fost aici, a fost fantastic. A fost pentru pentru prima data cand au venit aici si sunt mandru ca au fost in tribune. Sunt foarte fericit si sper ca i-am facut mandri. Imi fac doar treaba. De fiecare data cand intru pe teren stiu ce trebuie sa fac. Trebuie sa dau pase decisive, sa creez actiuni si sa marchez. Asta e treaba mea si nu se schimba daca pierdem, castigam sau facem egal. Mai avem de jucat si mansa a doua, asa ca nu e nimic decis inca. Dar suntem increzatori ca putem marca si acolo si ne putem califica", a spus Ianis Hagi.