VIDEO Ianis Hagi a "rupt" plasa în Turcia, iar scoțienii au devenit nostalgici după ce au văzut reușita: "Uimitor!"

Ianis Hagi a rupt plasa &icirc;n Turcia, iar scoțienii au devenit nostalgici după ce au văzut reușita: Uimitor! Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ianis Hagi continuă să impresioneze în Turcia și a marcat din nou pentru Alanyaspor, de data aceasta în confruntarea cu Trabzonspor (scor 1-1).

TAGS:
Ianis HagiAlanyasporGlasgow Rangers
Din articol

Reușita sa a fost una cu adevărat spectaculoasă, o execuție care i-a făcut pe scoțieni să își amintească de momentele de magie oferite de român pe Ibrox Park.

"Fostul jucător al echipei Rangers, Ianis Hagi, a marcat un gol uimitor în Turcia", a titrat GlasgowTimes.

Mijlocașul român a punctat în minutul 73 al partidei. În timp ce echipa sa era condusă cu 1-0, Hagi a prins un șut fenomenal de la mare distanță, trimițând mingea direct în vinclul din stânga porții adverse.

Golul său a restabilit egalitatea, iar meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1. Aceasta a fost a doua reușită pentru Ianis Hagi de la transferul său în Superliga din Turcia, survenit în vara acestui an.

"Pasiunea voastră e de neegalat"

Execuția superbă a internaționalului român a readus în memoria scoțienilor mesajul de adio pe care Hagi l-a transmis la plecarea de la Rangers.

"Timpul meu la Rangers s-a încheiat și vreau să mulțumesc tuturor celor care au făcut 10 ani de neuitat. Fanilor — pasiunea și loialitatea voastră sunt de neegalat. A fost o onoare să reprezint acest club și să joc în fața voastră. Urez lui Rangers toate cele bune pe viitor", a transmis Hagi la momentul respectiv, mesaj republicat de sursa citată mai sus.

În cei cinci ani și jumătate petrecuți în Scoția, Ianis Hagi a adunat 130 de apariții pentru Rangers, reușind să marcheze 20 de goluri și să ofere 28 de pase decisive.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fiscul licitează la preț de chilipir tot mai multe bunuri confiscate. Cât costă o rochie nouă de mireasă
Fiscul licitează la preț de chilipir tot mai multe bunuri confiscate. C&acirc;t costă o rochie nouă de mireasă
ARTICOLE PE SUBIECT
Ianis Hagi i-a lăsat pe turci cu gura căscată: supărarea sa, după ce a dat un gol magnific
Ianis Hagi i-a lăsat pe turci cu gura căscată: supărarea sa, după ce a dat un gol magnific
Antrenorul lui Alanyaspor a reacționat după super-golul marcat de Ianis Hagi: &rdquo;Nu cred că a mai făcut cineva asta!&rdquo;
Antrenorul lui Alanyaspor a reacționat după super-golul marcat de Ianis Hagi: ”Nu cred că a mai făcut cineva asta!”
Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă
Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă
ULTIMELE STIRI
Inter - Lazio 1-0: Se joacă partea a doua. Chivu, nicio schimbare &icirc;n echipă după primele 45 de minute
Inter - Lazio 1-0: Se joacă partea a doua. Chivu, nicio schimbare în echipă după primele 45 de minute
David Miculescu pune paie pe foc după blockbuster-ul Hermannstadt - FCSB! Eram pe ei!
David Miculescu pune paie pe foc după blockbuster-ul Hermannstadt - FCSB! "Eram pe ei!"
Olympique Lyon &ndash; PSG 1-2, derby-ul serii &icirc;n Ligue 1! Meciul se vede LIVE EXCLUSIV pe VOYO
Olympique Lyon – PSG 1-2, derby-ul serii în Ligue 1! Meciul se vede LIVE EXCLUSIV pe VOYO
FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB &icirc;n prelungiri. Meci de infarct la Sibiu
FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB în prelungiri. Meci de infarct la Sibiu
Cum arată lupta la play-off, după ce FCSB s-a &icirc;mpiedicat la Sibiu
Cum arată lupta la play-off, după ce FCSB s-a împiedicat la Sibiu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florin Cernat a pus m&acirc;na pe telefon și l-a convins să semneze: &bdquo;Luați-l repede, e bun&rdquo;

Florin Cernat a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze: „Luați-l repede, e bun”

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB &icirc;n prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB în prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

Djokovic, bomba de la miezul nopții: &bdquo;Sunt trist, dar trebuie să vă anunț&hellip;&ldquo;

Djokovic, bomba de la miezul nopții: „Sunt trist, dar trebuie să vă anunț…“

Cu un cablu de telefon &icirc;n nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: &bdquo;Eram &icirc;nglodat &icirc;n datorii&rdquo;

Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”

Louis Munteanu, replică tăioasă pentru Gigi Becali: Cu ce am fost obraznic eu? Ce a zis despre transferul la FCSB

Louis Munteanu, replică tăioasă pentru Gigi Becali: "Cu ce am fost obraznic eu?" Ce a zis despre transferul la FCSB

Dennis Man &icirc;n AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 1-5 | De neoprit! &rdquo;Assist&rdquo; pentru internaționalul rom&acirc;n

Dennis Man în AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 1-5 | De neoprit! ”Assist” pentru internaționalul român



Recomandarile redactiei
Cum arată lupta la play-off, după ce FCSB s-a &icirc;mpiedicat la Sibiu
Cum arată lupta la play-off, după ce FCSB s-a împiedicat la Sibiu
David Miculescu pune paie pe foc după blockbuster-ul Hermannstadt - FCSB! Eram pe ei!
David Miculescu pune paie pe foc după blockbuster-ul Hermannstadt - FCSB! "Eram pe ei!"
Aduceți-l acum! Rațiu i-a cucerit pe fanii Barcelonei după ce l-a uscat pe Vinicius &icirc;n derby-ul Madridului
"Aduceți-l acum!" Rațiu i-a cucerit pe fanii Barcelonei după ce l-a "uscat" pe Vinicius în derby-ul Madridului
Inter - Lazio 1-0: Se joacă partea a doua. Chivu, nicio schimbare &icirc;n echipă după primele 45 de minute
Inter - Lazio 1-0: Se joacă partea a doua. Chivu, nicio schimbare în echipă după primele 45 de minute
Ce prostie a făcut B&icirc;rligea! Cum a văzut cartonașul roșu &icirc;n Hermannstadt - FCSB
Ce prostie a făcut Bîrligea! Cum a văzut cartonașul roșu în Hermannstadt - FCSB
Alte subiecte de interes
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Turcii s-au decis! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Umit Akdag &icirc;n următorul sezon
Turcii s-au decis! Ce se întâmplă cu Umit Akdag în următorul sezon
Scandal &icirc;n Coreea de Sud, după ce vedeta naționalei de fotbal a primit pedeapsă cu suspendare pentru un sex-tape ilegal
Scandal în Coreea de Sud, după ce vedeta naționalei de fotbal a primit pedeapsă cu suspendare pentru un sex-tape ilegal
Antrenorul lui Rangers, criticat dur, după ce s-a aflat ce plănuiește cu Ianis Hagi: &rdquo;Nu poate sta degeaba!&rdquo;
Antrenorul lui Rangers, criticat dur, după ce s-a aflat ce plănuiește cu Ianis Hagi: ”Nu poate sta degeaba!”
Veste foarte proastă pentru Ianis Hagi. Antrenorul care nu &icirc;l vrea la Rangers și-a prelungit contractul
Veste foarte proastă pentru Ianis Hagi. Antrenorul care nu îl vrea la Rangers și-a prelungit contractul
CITESTE SI
Milionar rus &icirc;n criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați &icirc;ntr-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

stirileprotv Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Imagini virale cu Donald Trump &icirc;n Biroul Oval, &icirc;n timpul unor declaraţii: &bdquo;Somnorosul Don s-a &icirc;ntors&rdquo;. FOTO VIDEO

stirileprotv Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!