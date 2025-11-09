Reușita sa a fost una cu adevărat spectaculoasă, o execuție care i-a făcut pe scoțieni să își amintească de momentele de magie oferite de român pe Ibrox Park.



"Fostul jucător al echipei Rangers, Ianis Hagi, a marcat un gol uimitor în Turcia", a titrat GlasgowTimes.



Mijlocașul român a punctat în minutul 73 al partidei. În timp ce echipa sa era condusă cu 1-0, Hagi a prins un șut fenomenal de la mare distanță, trimițând mingea direct în vinclul din stânga porții adverse.



Golul său a restabilit egalitatea, iar meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1. Aceasta a fost a doua reușită pentru Ianis Hagi de la transferul său în Superliga din Turcia, survenit în vara acestui an.

