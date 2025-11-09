Reușita sa a fost una cu adevărat spectaculoasă, o execuție care i-a făcut pe scoțieni să își amintească de momentele de magie oferite de român pe Ibrox Park.
"Fostul jucător al echipei Rangers, Ianis Hagi, a marcat un gol uimitor în Turcia", a titrat GlasgowTimes.
Mijlocașul român a punctat în minutul 73 al partidei. În timp ce echipa sa era condusă cu 1-0, Hagi a prins un șut fenomenal de la mare distanță, trimițând mingea direct în vinclul din stânga porții adverse.
Golul său a restabilit egalitatea, iar meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1. Aceasta a fost a doua reușită pentru Ianis Hagi de la transferul său în Superliga din Turcia, survenit în vara acestui an.
"Pasiunea voastră e de neegalat"
Execuția superbă a internaționalului român a readus în memoria scoțienilor mesajul de adio pe care Hagi l-a transmis la plecarea de la Rangers.
"Timpul meu la Rangers s-a încheiat și vreau să mulțumesc tuturor celor care au făcut 10 ani de neuitat. Fanilor — pasiunea și loialitatea voastră sunt de neegalat. A fost o onoare să reprezint acest club și să joc în fața voastră. Urez lui Rangers toate cele bune pe viitor", a transmis Hagi la momentul respectiv, mesaj republicat de sursa citată mai sus.
În cei cinci ani și jumătate petrecuți în Scoția, Ianis Hagi a adunat 130 de apariții pentru Rangers, reușind să marcheze 20 de goluri și să ofere 28 de pase decisive.