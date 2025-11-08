Alanyaspor a restabilit egalitatea în minutul 73, iar golul i-a aparținut chiar lui Ianis Hagi. Internaționalul român a șutat cu stângul din afara careului și nu i-a dat nicio șansă lui Andre Onana să respingă.

Joao Pereira: ”Nu cred că vreo echipă a venit aici și a avut 24 de șuturi pe poartă!”

Joao Pereira, antrenorul celor de la Alanyaspor, a tras concluziile după meciul în care Ianis Hagi l-a învins pe Andre Onana cu un eurogol.

Chiar dacă antrenorul le-a reproșat elevilor atitudinea avută în prima repriză, tehnicianul portughez s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale și spune că și-ar fi felcitat elevii chiar și în cazul ar fi pierdut meciul cu Trabzonspor.

”Cred că meciul a avut două părți: înainte și după golul pe care l-am primit. Când am încasat golul, jucătorii mei păreau puțin speriați și așteptau să vadă ce se va întâmpla. Totuși, și-au revenit după gol. Nu m-am uitat la statistici, dar nu cred că vreo echipă a venit aici și a avut 24 de șuturi pe poartă. Jucătorii mei și-au creat 4-5 ocazii clare. Sunt foarte mulțumit de prestația lor după gol.

Chiar dacă am fi pierdut acest meci cu 1-0 sau 2-1, tot aș fi stat în fața echipei mele ca un antrenor mândru. Trei puncte sunt, desigur, importante în fotbal, dar și mai important este caracterul și mentalitatea arătate pe teren. Spun asta cu tot respectul pentru Trabzonspor, Alanyaspor a pierdut două puncte aici astăzi.

Jucătorii mei aduc o energie diferită pe teren când joacă împotriva echipelor mari. Îmi doresc să evolueze la fel împotriva oricărui adversar. Asta încerc să obțin. De când am preluat echipa, uneori jucăm foarte bine într-o săptămână și slab în următoarea, dar vreau să stabilim o constanță. Astăzi am fost cu adevărat buni, așa că îi felicit pe jucători”, a spus Joao Pereira după meci.

