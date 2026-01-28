Clasamentul final a adus surprize majore, iar mai multe forțe ale Europei au ratat TOP 8 și vor fi nevoite să joace în play-off.



Real Madrid, Inter, PSG și Juventus nu au prins locurile direct calificante în optimi și vor continua competiția în februarie.



Cea mai mare surpriză a serii este Sporting Lisabona, care a terminat pe locul 7, după victoria spectaculoasă obținută la Bilbao, scor 3-2, profitând și de eșecul suferit de Real Madrid pe terenul Benficăi, 2-4.



Au rămas doar doi români în cursa pentru „urecheată”

România va avea doi reprezentanți în fazele eliminatorii. Tottenham a încheiat pe locul 4 și s-a calificat direct în optimi, iar Radu Drăgușin ar putea fi disponibil, dacă va rămâne la club. În play-off merge și Inter, formația pregătită de Cristi Chivu, care a trecut clar de Borussia Dortmund, scor 2-0.



La polul opus, PSV, echipa lui Dennis Man, a fost aproape de un rezultat mare cu Bayern, dar a pierdut cu 1-2 și a terminat abia pe locul 29.



Pafos, formația lui Vlad Dragomir, a învins-o pe Slavia Praga cu 4-1, românul marcând un gol superb, însă ciprioții au încheiat pe locul 26 și au fost eliminați.



Echipele clasate pe locurile 1-8 merg direct în optimi, iar cele de pe 9-24 se califică în play-off. Tragerea la sorți va avea loc vineri, 30 ianuarie, de la ora 13:00, iar meciurile se vor juca pe 17-18 februarie (tur) și 24-25 februarie (retur).



Primele 24 de echipe din clasamentul Champions League

TOP 8:



Arsenal



Bayern



Liverpool



Tottenham



Barcelona



Chelsea



Sporting



Manchester City



Real Madrid

Play-off:

