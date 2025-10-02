Zrinjski Mostar a început perfect campania din grupele Conference League. Echipa din Bosnia a trecut de Lincoln cu 5-0, într-un meci disputat pe stadionul Pod Bijelim Brijegom.



Vitalie Damașcan a înscris după doar 5 minute pe teren



Atacantul Vitalie Damașcan, fotbalist cu dublă cetățenie, română și moldoveană, a intrat în minutul 64 și a punctat doar cinci minute mai târziu.



Fostul jucător al lui Sepsi și FC Voluntari a speculat o respingere în careu și a bifat primul său gol european pentru Zrinjski. În minutul 85, Mikic închidea tabela.



În prima repriză, Bilbija, Dujmovic și Jakovljevic aduseseră deja un avantaj confortabil pentru campioana Bosniei.



Damașcan, 26 de ani, are un CV bogat, cu experiențe în Italia (Torino), Olanda (Fortuna Sittard, RKC Waalwijk), Elveția (Stade Lausanne-Ouchy) și România (Sepsi, Voluntari).

Damașcan a ajuns la Zrinjski în această vară, liber de contract, după o aventură în Israel la Maccabi Petah Tikva.

