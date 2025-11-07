Intrat pe teren în minutul 67, la scorul de 4-0, Blănuță a avut o jumătate de oră la dispoziție să se facă remarcat. Iar în minutul 83 a reușit exact ceea ce își dorea: primul său gol în tricoul lui Dinamo Kiev.

Servit perfect de Shaparenko, fostul atacant de la FCU Craiova a finalizat simplu, cu siguranță, și a stabilit scorul final, 6-0.

Winger-ul a spart gheața la Dinamo Kiev în Conference League



Pentru Dinamo Kiev au mai marcat Popov, Guerrero, Kabaev, Buialski și Iarmolenko. După două înfrângeri în primele meciuri, trupa lui Sergey Rebrov prinde aer și urcă pe locul 24 în clasamentul general, ultima poziție care duce în fazele eliminatorii.

Blănuță, transferat în septembrie pentru 2 milioane de euro, a avut un început dificil la Kiev. Fotbalistul născut la Hîncești a fost criticat de suporteri pentru câteva postări controversate din trecut.

Petru Dinamo Kiev urmează două meciuri tari în campionat, cu LNZ (acasă) și Kolos Kovalivka (deplasare), iar pe 27 noiembrie ucrainenii vor face deplasarea în Cipru, unde vor întâlni formația Omonia Nicosia.

