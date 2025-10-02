În Europa League și Conference League intră în scenă atât reprezentantele SuperLigii, FCSB și Universitatea Craiova, cât și mai mulți români cu roluri importante în străinătate.



Arena Națională va găzdui, de la 19:45, meciul FCSB - Young Boys Berna. Campioana României vine după victoria din Olanda, cu Go Ahead Eagles (1-0), și are șansa să facă punctaj maxim după primele două etape. Duelul va fi live text pe Sport.ro.



Tot astăzi, Universitatea Craiova intră în scenă în Conference League. Trupa lui Mirel Rădoi joacă de la ora 22:00, în Polonia, contra lui Rakow, echipa lui Bogdan Racovițan. Meciul are loc pe stadionul „ArcelorMittal Park” din Sosnowiec și va fi transmis live text pe Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.



Românii din Europa, în prim-plan



Seara e bogată și în dueluri cu români implicați în afara SuperLigii. În Europa League, de la 22:00, Celta Vigo primește vizita lui PAOK Salonic. Spaniolii îl anunță titular pe portarul Andrei Radu, în timp ce pe banca grecilor stă Răzvan Lucescu, fiul marelui Mircea Lucescu.



În Conference League, Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, conduce Legia Varșovia în duelul cu Samsunspor (ora 22:00). Tot în această competiție, de la 19:45, Andrei Rațiu e anunțat titular pentru Rayo Vallecano în meciul cu Shkendija.



În aceeași seară se joacă și Dinamo Kiev – Crystal Palace, unde moldoveanul Vladislav Blănuță (ex-FCU Craiova) este legitimat la clubul ucrainean, dar are șanse mici să prindă minute din cauza conflictului cu suporterii.



La ora 22:00 e programat și Sparta Praga – Shamrock Rovers, unde fanii SuperLigii îl vor revedea pe Albion Rrahmani, fostul golgheter de la Rapid, anunțat titular pentru cehi.

