Glasgow Rangers vrea inlocuitor pentru Ianis! Cifrele jucatorului i-au convins: pe cine vor din vara la echipa si ce spun fanii

Ianis Hagi intampina primele dificultati de la transferul in Scotia.

Ianis a inceput promitator in Scotia si fanii echipei Glasgow Rangers au fost foarte incantati de evolutiile romanului. Au fost facute chiar si cani si tricouri cu mijlocasul imprumutat de la Genk, insa conducerea clubului ia in calcul aducerea unui alt jucator in locul lui Ianis.

Potrivit Football Fancast, Celeb Ekuban (25 de ani) a intrat in vizorul lui Rangers. Ekuban evolueaza in prezent la Trabzonspor, in Turcia, iar in acest sezon a reusit 8 goluri si 6 pase decisive.

Turcii vor in schimbul jucatorului aproximativ 10 milioane de euro, dublu fata de pretul definitiv al lui Ianis.

Cei de la Football Fancast au creat un sondaj in randul fanilor pentru a vedea pe cine prefera dintre Hagi si Ekuban.

Rezultatul suporterilor este unul net in favoarea lui Ianis Hagi, care in ciuda evolutiei fara reusite din ultimele meciuri, a ramas in inima suporterilor de pe Ibrox:

3 goluri si 2 pase decisive are Ianis Hagi in 11 meciuri pentru Rangers. In schimbul sau, scotienii trebuie sa achite in vara 5 milioane de euro.

Ianis Hagi nu a avut nicio reusita in ultimele 4 meciuri ale lui Glasgow Rangers, iar echipa lui Steven Gerrard este la un pas sa fie eliminata din Europa League, dupa ce a fost invinsa pe teren propriu de Leverkusen, scor 1-3. De asemenea, lupta in campionat pare sa fie castigata de rivala Celtic, care are un avans de 13 puncte in fruntea clasamentului.