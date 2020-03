"Demonstreaza ca nu este doar baiatul lui tata!" I-a dat lovitura de gratie lui Braga si i-a cucerit pe portughezi! Presa din Portugalia l-a elogiat pe Ianis Hagi si i-a dedicat un material

Portughezii i-au dedicat un material in presa lui Ianis Hagi.

Internationalul roman, Ianis Hagi, s-a transferat in aceasta iarna la Rangers si si-a pus imediat amprenta asupra jocului echipei antrenate de Steven Gerrard. In saisprezecimile din Europa League, impotriva celor de la Braga, fiul "Regelui" a marcat doua goluri pe Ibrox, in victoria cu 3-2 a lui Rangers si a oferit o pasa de gol in retur, meci castigat cu 1-0 de formatia lui Steven Gerrard. Publicata portugheza Paraeles, i-a dedicat un material special lui Ianis Hagi, intitulat "Demonstreaza ca nu este doar baiatul lui tata", material in care este prezentata cariera fotbalistului roman in varsta de 21 de ani.



"Ianis Hagi a explodat la Viitorul, un club patronat si antrenat de Gheorghe Hagi. A esuat la Fiorentina si Genk, dar a devenit un jucator important la Rangers. Chiar daca Rangers pare ca a pierdut din nou titlu in fata lui Celtic, mijlocasul Ianis Hagi a fost una dintre piesele importante din echipa lui Steven Gerrard. Ianis a ajuns in ianuarie la Rangers, sub forma de imprumut de la Genk, iar inceputul nu putea fi mai bun, Braga stie mai bine, fiul uriasului Gheorghe Hagi reusind sa marcheze de doua ori in meciul din Europa League.

Ianis Hagi a debutat la echipa tatalui sau, Viitorul, dar incercarile de afara, de la Fiorentina si Genk, nu au fost cele mai reusite, insa mutarea pe taram scotian se pare ca a fost cea mai inspirata decizie", au punctat jurnalistii portughezi.